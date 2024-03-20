«Пусть меня не трогает»: Успенская о суде с Киркоровым Певица Успенская попросила Киркорова оставить ее в покое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская, отвечая на вопросы журналистов о суде с Филиппом Киркоровым, попросила артиста не трогать ее и оставить в покое. Она подчеркнула, что прощает всех, даже тех, кого не знает лично. При этом артистка уточнила у журналистов, почему их так интересует судебная тяжба с исполнителем, передает Пятый канал.

Больше не о чем говорить, ребята? Зачем нам Филипп Бедросович, когда у нас есть Любовь Успенская? Дело в том, что я прощаю всех. Прощаю тех даже, кого не знаю. И прощаю всех, кого знаю. А что мне? Самое главное — пусть меня не трогает, оставит в покое. Я всех прощаю, — заявила Успенская.

Как уточняет корреспондент издания, представитель артистки попытался увести ее от камер, когда поступил данный вопрос. При этом сама Успенская также была недовольна поднятой темой, но все же решила ответить.

Киркоров ранее подал иск к Успенской на 10 млн рублей. Поводом для иска послужили заявления артистки о «женоненавистничестве» певца, которые она сделала в ходе интервью. Помимо компенсации, с певицы планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.

Адвокат певицы Елена Сенина позже заявила, что Успенская спокойно приняла новость об иске, который подал на нее Киркоров. Юрист подчеркнула, что певица отнеслась к этой ситуации с «чувством собственного достоинства».