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Пушной рассказал, какую шутку ему запретил озвучивать Масляков

12:15, 20 июня 2021
Александр Пушной Александр Пушной Фото: pushnoy_nadorad/vk.com

Российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной в ролике для YouTube-канала «Бар в большом городе» рассказал, какую шутку про телеведущего и зоолога Николая Дроздова запретил в своей программе Александр Масляков.

По словам артиста, он и его коллеги написали для ведущего программы «В мире животных» целый номер. По ходу действия Дроздов, известный своим трепетным отношением к окружающей среде, должен был в привычной для себя манере сетовать на то, как съёмочная группа вредит животным.

Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты, иволга? Яйца надо беречь! — рассказал о шутке Пушной.

Однако Масляков распорядился этот номер в шоу не брать.

Ранее экс-игрок команды КВН «Станция Спортивная» Константин Обухов объяснил, почему юмористическое шоу под руководством Александра Маслякова до сих пор показывают по ТВ. В беседе с Андреем Пределиным комик назвал условие закрытия программы. Выпуск доступен на YouTube.

По мнению артиста, КВН существует исключительно благодаря ежегодному сочинскому фестивалю, ставшему «центром силы, на которую съезжаются все».

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