Пушной рассказал, какую шутку ему запретил озвучивать Масляков

Российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной в ролике для YouTube-канала «Бар в большом городе» рассказал, какую шутку про телеведущего и зоолога Николая Дроздова запретил в своей программе Александр Масляков.
По словам артиста, он и его коллеги написали для ведущего программы «В мире животных» целый номер. По ходу действия Дроздов, известный своим трепетным отношением к окружающей среде, должен был в привычной для себя манере сетовать на то, как съёмочная группа вредит животным.
Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты, иволга? Яйца надо беречь! — рассказал о шутке Пушной.
Однако Масляков распорядился этот номер в шоу не брать.
Ранее экс-игрок команды КВН «Станция Спортивная» Константин Обухов объяснил, почему юмористическое шоу под руководством Александра Маслякова до сих пор показывают по ТВ. В беседе с Андреем Пределиным комик назвал условие закрытия программы. Выпуск доступен на YouTube.
По мнению артиста, КВН существует исключительно благодаря ежегодному сочинскому фестивалю, ставшему «центром силы, на которую съезжаются все».