«Даже скворцам не нужно»: Пушков оценил отмену концертов Моргенштерна в РФ

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Брат Алишера Валеева Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru ответил на претензии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заподозрившего рэпера в распространении наркотиков в социальных сетях. Брат исполнителя заявил, что тот ни в чём не виноват. По его мнению, обвинения против Моргенштерна связаны с тем, что музыкант «кому-то не тому перешёл дорогу».

Брат Алишера Валеева Максим Моргенштерн в беседе с NEWS.ru ответил на претензии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заподозрившего рэпера в распространении наркотиков в социальных сетях. Брат исполнителя заявил, что тот...