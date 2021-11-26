«Даже скворцам не нужно»: Пушков оценил отмену концертов Моргенштерна в РФ

«Даже скворцам не нужно»: Пушков оценил отмену концертов Моргенштерна в РФСенатор Пушков заявил, что сбежавший из России Моргенштерн скоро вернётся
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отмену концертов рэпера Моргенштерна и его отъезд из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист занимается торговлей наркотиков в соцсетях. В своём Telegram-канале политик предположил, что вскоре рэпер «запросится обратно», поскольку у него кончатся деньги.
Бастрыкину надо сказать спасибо хотя бы за это. Теперь можно делать ставки — через сколько месяцев у певца ртом закончатся деньги и он запросится обратно на Родину, — написал сенатор.
По мнению Пушкова, творчество Моргенштерна в мире никому не нужно, «даже скворцам».
Ранее Бастрыкин заявил, что Моргенштерн, по сути, «торгует наркотиками» через социальные сети. После его высказывания артист уехал сначала в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ. Ранее запланированные концерты в России он отменил. Брат рэпера Максим выразил уверенность в том, что тот ни в чём не виноват. По его мнению, обвинения в адрес музыканта связаны с тем, что он «кому-то не тому перешёл дорогу».