Пунтус показала шрамы после падения из окна

https://static.news.ru/photo/93ff78a6-7bcc-11ea-80de-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Выпавшая из окна в январе модель Ксения Пунтус опубликовала фотографию в нижнем белье.

На снимке в Instagram девушка предстала со шрамами от полученных травм. Подписчики выразили Ксении сочувствие и слова поддержки, а также пожелали ей беречь себя.

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. У неё диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом таза и бедренной кости.

Позже Пунтус заявила, что инцидент произошёл по нелепой случайности. Модель сообщила, что сидела на подоконнике и в какой-то момент сорвалась вниз. Её молодой человек при этом крепко спал, писал NEWS.ru.