Пугачёву рядом с Галкиным обозвали «мумией»

https://static.news.ru/photo/d0868652-7b7b-11eb-8792-96000091f725_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: maxgalkinru/instagram.com

Актёр и пародист Максим Галкин опубликовал новое селфи со своей супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. Некоторые пользователи позволили себе грубые высказывания в адрес Примадонны.

В кадре супруги позируют в автомобиле, их лица сняты крупным планом. Галкин одет в светлое пальто, в то время как лицо певицы закрывает вуаль с красными всполохами, приделанная к красной шляпке.

Едем поздравить с днём рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева! — подписал публикацию Галкин.

Пользователи оценили снимок. Всего за час с небольшим фото набрало больше 116 тысяч лайков. В комментариях пользователи восхищались образами пары, однако нашлись и те, кто не преминул пустить в ход свой острый язык.

А у бабули свисток-то что надо; Повёз мумию на показ!, — написали некоторые юзеры под публикацией в социальной сети Instagram.

Впрочем, преданные фанаты быстро приструнили любителей вставить свои «пять копеек». Они заступились за знаменитостей и пристыдили критиков.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Филипп Киркоров намекнул на сходство своей бывшей жены Аллы Пугачёвой со змеёй и сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес примадонны российской эстрады на съёмках телевизионной программы «Маска» на НТВ. Артист предавался ностальгии во время номера с песней «Куда уехал цирк». 53-летний артист рассказал, что когда услышал эту композицию в телеэфире, она ему очень понравилась. Король российской поп-сцены напомнил и о программе «Новогодний аттракцион», которую вёл Игорь Кио. При этом бывший супруг Пугачёвой совсем забыл, что вместе с Кио программу вела и Алла Борисовна, зато упомянул «других артистов».