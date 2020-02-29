Аллу Пугачёву обвинили в том, что она «душит» неугодную ей «безголосую Бузову». Об этом заявил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.
Шоумен заметил, что ходит упорный слух: Пугачёва не любит Бузову.
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Там, где появляется Алла, нет места безголосой артистке Бузовой, и это её жёсткое требование. Тянет ли подобное поведение легенды на иски — не знаю, — написал блогер.
Блогер в качестве примера привёл историю Лики Стар, которую в своё время устранила Примадонна. У певиц случился конфликт из-за того, что Лика закрутила роман с мужем дочки Пугачёвой Владимиром Пресняковым. После этого Лику Стар выпроводили из студии, где она записывала свои песни.
Шоумен Солнцев склонен доверять рассказу Лики Стар. Он придерживается мнения, что в те годы многие сплотились вокруг Пугачёвой, которая диктовала свои условия на ТВ и устраняла неугодных ей певцов.
При этом блогер заметил, что и сам бы поступал как Пугачёва, будь он на её месте — не давал бы прохода молодым и сам купался в лучах славы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лика Стар попала в чёрный список шоу-бизнеса после конфликта с Аллой Пугачёвой. Крах карьеры стал расплатой за роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым. Об этом исполнительница рассказала в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
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