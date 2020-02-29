https://static.news.ru/photo/29b22756-5b69-11ea-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аллу Пугачёву обвинили в том, что она «душит» неугодную ей «безголосую Бузову». Об этом заявил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

Шоумен заметил, что ходит упорный слух: Пугачёва не любит Бузову.

Там, где появляется Алла, нет места безголосой артистке Бузовой, и это её жёсткое требование. Тянет ли подобное поведение легенды на иски — не знаю, — написал блогер.

Блогер в качестве примера привёл историю Лики Стар, которую в своё время устранила Примадонна. У певиц случился конфликт из-за того, что Лика закрутила роман с мужем дочки Пугачёвой Владимиром Пресняковым. После этого Лику Стар выпроводили из студии, где она записывала свои песни.

Шоумен Солнцев склонен доверять рассказу Лики Стар. Он придерживается мнения, что в те годы многие сплотились вокруг Пугачёвой, которая диктовала свои условия на ТВ и устраняла неугодных ей певцов.

При этом блогер заметил, что и сам бы поступал как Пугачёва, будь он на её месте — не давал бы прохода молодым и сам купался в лучах славы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лика Стар попала в чёрный список шоу-бизнеса после конфликта с Аллой Пугачёвой. Крах карьеры стал расплатой за роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым. Об этом исполнительница рассказала в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».