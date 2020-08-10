Пугачёву обвинили в «режиссировании» жизни Киркорова

https://static.news.ru/photo/6e37d214-db33-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачёва контролировала публичную жизнь своего бывшего мужа, артиста Филиппа Киркорова. Такое предположение высказал заместитель главного редактора газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.

Когда Киркоров с Пугачёвой где-то появлялись, то обставляли свой выход как большой информационный повод. Было очень важно показать, что это пара номер один, они — звёзды. Во время концертов, когда пел Киркоров, в нужный момент камера крупно брала Пугачёву. А она могла помахать ему ручкой. Безусловно, эти вещи продумывались. Думаю, Пугачёва в этом деле была большим мастером. Она всё это продумывала и режиссировала жизнь Киркорова, — рассказал Полупанов в опубликованной на YouTube четвёртой части документального сериала Lenta.ru о русской поп-музыке 1990-х.

Киркоров и Пугачёва прожили в браке 11 лет, начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.

Ранее во время общения с журналистами в Белоруссии Филипп Киркоров сказал, что их и без того сложные отношения с бывшей женой Аллой Пугачёвой потерпели окончательный крах. В данное время Киркоров с новой семьей Примадонны не общается, но в отличие от Пугачёвой следит за её личной жизнью в социальных сетях и всегда готов прийти к ней по первому зову.

Бывшая супруга поп-короля в социальной сети ответила на это заявление. 71-летняя артистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о секрете семейного счастья: «Не смотри налево, смотри направо и вперёд», писал NEWS.ru.