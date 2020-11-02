Пугачёва запретила племяннику видеться с сыном

https://static.news.ru/photo/923cfff6-1cf9-11eb-935d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва не намерена возвращать своего внучатого племянника Женю родному отцу и не разрешает ребёнку видеться с ним.

В эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ нынешняя супруга родного племянника Примадонны Гузель рассказала , что Владислав Пугачёв, у которого певица забрала сына, избавится от наркотической зависимости и хочет заботиться о мальчике. Но 9-летний Женя живёт в семье водителя Аллы Пугачёвой и считает его своим отцом.

По мнению Гузели, приёмная семья никогда не даст ребёнку достаточно любви. Она полагает, что рано или поздно Владислав встретится с сыном и никакие запреты Пугачёвой его не остановят. Однако племянник Примадонны воевать с ней за мальчика не спешит.

Ранее NEWS.ru писал, что Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла, и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.

У них родился сын Женя, и Пугачёва всё время помогала родственникам финансово и поддерживала парня, который в итоге стал инвалидом. Всем она говорила, что это её приёмный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными считает водителя Игоря Польшикова и его супругу.