Пугачёва запретила племяннику видеться с сыном

Певица Алла Пугачёва не намерена возвращать своего внучатого племянника Женю родному отцу и не разрешает ребёнку видеться с ним.
В эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ нынешняя супруга родного племянника Примадонны Гузель
По мнению Гузели, приёмная семья никогда не даст ребёнку достаточно любви. Она полагает, что рано или поздно Владислав встретится с сыном и никакие запреты Пугачёвой его не остановят. Однако племянник Примадонны воевать с ней за мальчика не спешит.
Ранее NEWS.ru писал, что Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла, и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.
У них родился сын Женя, и Пугачёва всё время помогала родственникам финансово и поддерживала парня, который в итоге стал инвалидом. Всем она говорила, что это её приёмный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными считает водителя Игоря Польшикова и его супругу.