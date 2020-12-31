«Девчонки зажигают»: Пугачёва встретила Новый год в танце с подругами

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва встретила 2021 год в окружении верных подруг. В компании Юлии Проскуряковой, Марины Юдашкиной и Иды Достман певица отплясывала на сцене концертного мини-зала в своём особняке в подмосковной деревне Грязь.
Снимал женское веселье супруг артистки шоумен Максим Галкин, который и
Хореография танцовщиц оказалась на празднично-бытовом уровне, что, впрочем, ничуть не уменьшило торжество момента. Подруги отдыхали вовсю, оставив в зрительном зале своих мужей — композитора Игоря Николаева, модельера Валентина Юдашкина и продюсера Александра Достмана. Мужчины, судя по всему, тоже пришли на праздник со своими вторыми половинами. По крайней мере, чья-то мужская нога за одним из столиков в кадр попала.
Сколько в общей сложности гостей было на новогоднем вечере, точно неизвестно. Но, по всей видимости, дети Галкина и Пугачёвой — семилетние двойняшки Гарри и Лиза — к тому моенту уже были отправлены спать, так как на видео никого из них нет.
Светская вечеринка вызвала бурю восторгов среди подписчиков Галкина в Instagram.
Девчонки зажигают, — сказано в одном из комментариев.
Остальные почитатели звёздного семейства рассыпались в поздравлениях. Причём, большинство стали писать пожелания и высказывать свои восхищения именно Пугачёвой. А некоторые и вовсе стали благодарить шоумена «за Аллу».
Ранее NEWS.ru писал, что младшая дочь Пугачёвой Лиза по случаю праздника зачитала маме рэп собственного сочинения. Для этого девочка облачилась в джинсовую куртку поверх полосатого свитера и двигалась в такт собственному сочинению, как настоящий рэпер. Снимал выступление её брат Гарри.