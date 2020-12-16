Пугачёва восхитилась Вайкуле в белоснежном пальто

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита опубликовала ролик, взорвавший Интернет, в котором женщина в шубе пытается втащить в троллейбус парковую скамью. Кондуктор истошно кричит на странную пассажирку и пытается выгнать её.

Но женщина не сдаётся, она кричит водителю: Закрывай двери, люди мёрзнут! Пост Лолита пометила хештегом #репост и подписала так: Нет слов... Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в...