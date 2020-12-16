Пугачёва восхитилась Вайкуле в белоснежном пальто

Алла Пугачёва впечатлилась образом Лаймы Вайкуле в белоснежном пальто и платке, украшенном большим красивым цветком. Из-за пандемии Примадонна этим летом не смогла съездить в Юрмалу, где обязательно навещает Вайкуле, но подруги общаются на расстоянии.
На этот раз латвийская певица выпустила новую песню. Это совместный с украинским исполнителем MONATIK трек под названием «УВЛИУВТ на улице Пикадилли». Звезда сообщила, что получился «невероятный мэшап».
Пугачёва сразу отметилась в комментариях и сделала подруге комплимент:
Красивая какая!
Примадонну поддержали коллеги и поклонники. «Невероятная Лайма!», «Восхитительна, всегда элегантная и вообще неподражаема!», «Вы вечное мое восхищение», написали в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин совершенно случайно опубликовал фото супруги без макияжа и в халате в момент, когда снимал сборы детей в школу. Близнецы крупным планом показаны в центре снимка, а позади них выглядывает из-за угла Примадонна в самом обычном виде.