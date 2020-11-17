Пугачёва растрогала фанатов стихами для Галкина

https://static.news.ru/photo/5c1ef326-294b-11eb-9972-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва написала стихи для супруга Максима Галкина. Примадонна посвятила их предстоящей зиме, которая обещает быть холодной.

Несмотря на то, что скоро выпадет снег и наступят холода, Примадонна уверена, что всегда будет согрета своим супругом. «Нам кайфово всё равно», написала певица.

Нежные строчки артистка опубликовала вместе с совместным чёрно-белым фото, подчеркнув смысл стихотворения. В декабре супруги отметят восьмую годовщину совместной жизни. Фанаты восхитились и творчеством Пугачёвой, и самой супружеской парой.

«Какие же вы потрясающие. Ваша любовь, отношения — пример для многих. Столько теплоты и нежности сквозь года», «А когда вам кайфово, то и нам кайфово», — написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Примадонна российской эстрады поделилась с поклонниками своим новым селфи. На снимке певица предстала с новой стрижкой рядом мужем Максимом Галкиным.