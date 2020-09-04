Пугачёва в плюшевом пальто и кедах сыграла на рояле в своём саду

https://static.news.ru/photo/0f9d13b2-ee76-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Примадонна российской эстрады отметила начало учебного года своих младших детей выступлением в саду собственного дома.

Для своего выступления артистка выбрала яркий молодёжный образ: она надела обтягивающие светлые джинсы, белые кеды, клетчатую рубашку и ярко-красное плюшевое пальто модного фасона оверсайз.

Вероятно, помимо супруга примадонны, артиста Максима Галкина, 3 сентября на вечере присутствовали Валентин Юдашкин с женой Мариной. Они пришли не с пустыми руками — подарили детям пары, первоклассникам Гарри и Лизе, украшенный фруктами торт в форме единицы в честь недавнего Дня знаний. Брат с сестрой остались довольны сладким подарком. Галкин в сториз Instagram показал момент вручения торта.

А подписчики комика восхитились как внешним видом Пугачёвой, так и её талантами.

Очень трогательно. Такой я Аллу Борисовну вижу впервые. Спасибо, — написала пользователь под ником bart.shulga.7584.

Галкин объяснил, что мелодия, которой порадовала гостей и поклонников примадонна — импровизация.

Как писал NEWS.ru ранее, певец Михаил Шуфутинский рассказал о том, как он подружился с Аллой Пугачёвой в студенческие годы. Они учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. По словам артиста, они прогуливали некоторые занятия, которые казались им неважными.