Пугачёва шокировала родственников дорогим подарком

https://static.news.ru/photo/e4793654-1925-11eb-90ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачёва в октябре стала бабушкой во второй раз. Внучку ей подарил племянник Владислав. Малышку назвали в честь знаменитой родственницы, а она повергла родных в шок, одарив малышку дорогостоящим сюрпризом.

Пугачёва оформила на Владислава квартиру, а его сыну Жене подарила элитные апартаменты в новом доме. Примадонна позаботилась, чтобы к моменту, когда мальчик станет взрослым, у него было своё жильё, пишет KP.RU.

Владислав приходится сыном покойному младшему брату Пугачёвой Евгению. Мать племянника Примадонны умерла, и сына растил отец. Парень в молодости испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем и попал в клинику на реабилитацию, где познакомился с ранее судимой Викторией Фадеевой.

У них родился сын Женя, и Пугачёва всё время помогала родственникам финансово и поддерживала парня, который в итоге стал инвалидом. Всем она говорила, что это её приёмный сын. За это время мальчик привязался к водителю народной артистки, и тот взял его в семью. Мальчик давно не видел биологических родителей, а родными считает водителя Игоря Польшикова и его супругу.

Недавно Владислав Пугачёв взялся за ум, женился во второй раз и теперь радуется появлению маленькой дочки.

Как писал NEWS.ru, ранее муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин показал фото грустных детей, собирающихся в школу.