Пугачёва разочаровала фанатов, не явившись на юбилей матери

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва проигнорировала юбилей матери Зинаиды Архиповны, которой в этом году могло бы исполниться 100 лет. Она умерла в 64 года от обширного инфаркта, пишет «Дни.ру».

Юбилей матери Аллы Пугачёвой отметили фанаты певицы, которые принесли на могилу родительницы певицы на Кузьминском кладбище большое количество цветов. Фанаты до последнего ждали и саму артистку, но та не приехала в Россию из-за границы. Это стало большим разочарованием для обожателей певицы.

Поклонники Аллы Пугачёвой несли на могилу Зинаиды Архиповны цветы и свечи с самого утра. При жизни мать певицы имела большие проблемы со здоровьем. Она перенесла пять инфарктов, шестой, случившийся в 1986 году, стал для неё последним. Для певицы смерть матери стала настоящим горем. Тогда она заявила, что будет похоронена рядом с матерью.

Сейчас Пугачёва находится в Юрмале вместе с детьми. Её супруг Максим Галкин гастролирует по Европе с концертами.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание Аллы Пугачёвой на фоне громких заявлений её супруга Максима Галкина о событиях на Украине. По мнению продюсера, это объясняется жизненным опытом, мудростью и хитростью певицы в желании переждать время.