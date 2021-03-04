Пугачёва разнежничалась при виде новых фото Галкина

https://static.news.ru/photo/e9887824-7d5e-11eb-8554-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская певица Алла Пугачёва оставила нежный комментарий в Instagram своего супруга Максима Галкина, который спросил подписчиков о том, какое из четырёх его фото с последней фотосессии лучше.

Мой любимый, — написала примадонна.

Певица и телеведущий не скрывают своих чувств, поэтому Галкин ответил ей в том же духе: «Спасибо, любимая».

instagram.com/maxgalkinru/

Поклонникам понравилась такая нежность супругов по отношению друг к другу. Они пожелали им долгих лет и счастья, пишет Teleprogramma.pro.

Аллочка, он у вас всякий хорош. Счастья вам, милые, — написали фанаты.

Пугачёва и Галкин вместе уже 16 лет, однако поженились в 2011 году. У них двое детей — сын Гарри и дочь Лиза, они учатся в первом классе.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева. На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака. Когда гости собрались для общего фото, репортёр сообщил, что певица похожа на героиню детской сказки «Красную шапочку».