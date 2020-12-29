Пугачёва растрогала фанатов старым снимком с маленькой дочкой

https://static.news.ru/photo/c3857bf4-4a46-11eb-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Снимок Аллы Пугачёвой с совсем ещё маленькой Лизой появился в фан-группе Примадонны в соцсетях. Малыши Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году, певица и её муж Максим Галкин долго не показывали детей публике.

Только в почти двухлетнем возрасте пара решилась показать детей поклонникам. Это произошло на телеканале НТВ в мае 2015 года. Тогда Пугачёва попросила публику смотреть на её детей «с добром».

На снимке, опубликованном в фанатской группе, Примадонна в коралловых шортах и блузе с цветочным рисунком держит на руках маленькую Лизу. Малышка в белом костюмчике и повязке фиалкового цвета на голове привела в умиление поклонников певицы.

«Ну, какие куколки стоят. Обожаю», «Мамина доча», «Копия мамы... Дай бог вам счастья и здоровья», «Какие обе милашки!», «Две звезды», засыпали комплиментами маму и дочку фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внешний вид советской и российской певицы Аллы Пугачёвой на новогоднем семейном фото вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в Интернете. Споры разгорелись в комментариях под снимком на фан-странице семьи Примадонны в социальной сети.