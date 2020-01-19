https://static.news.ru/photo/900e04cc-3a47-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва произнесла трогательную речь, поздравляя Игоря Николаева с юбилеем. Видеозапись с торжества появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram.

Во время поздравления рядом с Пугачёвой стоит её третий муж — концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Замужем за ним исполнительница была с 1985 по 1993 годы.

Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями, — пошутила певица во время речи.

На это гости рассмеялись, а Болдин не преминул добавить, что он как раз является «ярким примером». Примадонна призналась, что любит всех мужей, которые были в её жизни.

Но Игорь такую лепту своими песнями внёс в мою жизнь, — добавила Пугачёва.

Болдин присоединился к поздравительной речи и добавил, что Николаеву было всего 19 лет, когда он пришёл к нему на прослушивание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой. Несколько раз после исполнения композиций их жизнь менялась самым кардинальным способом и не в лучшую сторону.