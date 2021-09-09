Пугачёва расплакалась на церемонии прощания с Красновым

Российская певица и народная артистка СССР Алла Пугачёва расплакалась на церемонии прощания со своим сценографом, художником-постановщиком Борисом Красновым. Траурная церемония проходила на Троекуровском кладбище. Алла Борисовна пришла в сопровождении мужа, шоумена Максима Галкина. Примадонна выразила соболезнования вдове покойного Краснова Евгении, а также долго стояла у его гроба. Об этом пишет MK.RU.

Во время прощальной речи вдовы Пугачёва тяжело опустилась на скамью и закрыла лицо руками, едва сдерживая слёзы. Затем Примадонна пообщалась с коллегами по сцене, в частности с Валерием Сюткиным. На церемонии прощания был замечен третий муж Пугачёвой, продюсер Евгений Болдин.

В последний путь художника-постановщика провожали аплодисментами.

Краснов скончался в возрасте 60 лет 7 сентября от последствий инсульта и осложнений, вызванных коронавирусом.

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