https://static.news.ru/photo/431cffe2-626a-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева не пришла на ежегодное шоу модельера Валентина Юдашкина в Кремле. Кутюрье презентовал новую коллекцию haute couture весна-лето 2020.

Звёздные гости демонстрировали наряды. Среди приглашённых была дочь Примадонны — Кристина Орбакайте, сообщает Teleprogramma.pro. Она опубликовала в Instagram закулисное фото с мероприятия и поздравила всех женщин с 8 Марта.

Снимки с показа разместила на своей странице Алсу. Изначально певица позировала в джинсах, а затем переоделась в длинное приталенное платье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва в 2020 году пропустила придуманный ею самой праздник жёлтых цветов из-за болезни. Исполнительница рассказала журналистам об особенном отношении к этому дню и подчеркнула, что у неё «не коронавирус».