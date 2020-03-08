Алла Пугачева не пришла на ежегодное шоу модельера Валентина Юдашкина в Кремле. Кутюрье презентовал новую коллекцию haute couture весна-лето 2020.
Звёздные гости демонстрировали наряды. Среди приглашённых была дочь Примадонны — Кристина Орбакайте,
Снимки с показа разместила на своей странице Алсу. Изначально певица позировала в джинсах, а затем переоделась в длинное приталенное платье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва в 2020 году пропустила придуманный ею самой праздник жёлтых цветов из-за болезни. Исполнительница рассказала журналистам об особенном отношении к этому дню и подчеркнула, что у неё «не коронавирус».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен