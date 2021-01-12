Пугачёва пришла на встречу с Паулсом в куртке милитари

https://static.news.ru/photo/70614b3e-54c7-11eb-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Латвийский композитор Раймонд Паулс отметил своё 85-летие. С днём рождения его поздравили народный артист России Игорь Николаев и певица Алла Пугачёва.

Большой юбилей большого маэстро! Раймонд Паулс! 85! Это честь и привилегия общаться, быть причастным, прожить в музыке вместе огромный период времени. Поздравляю, восхищаюсь, желаю счастья и здоровья, — написал Николаев в Instagram.

Своё послание музыкант сопроводил фотографией, которая была сделана на одной из дружеских встреч с Паулсом. На снимке Игорь Николаев находится рядом с виновником торжества и Аллой Пугачёвой, облачённой в джинсовую куртку с погонами в стиле милитари.

Ранее Алла Пугачёва порядком озадачила поклонников редким снимком без макияжа. Певица снялась во дворе своего загородного дома на прогулке в пуховике молочного цвета. Артистка решила поздравить поклонников с Новым годом, но снимок вызвал обратный эффект. Примадонну отечественной эстрады сразу не узнали, а уж после фанаты выразили недоумение — то ли неудачный ракурс, то ли резкие перемены во внешности певицы, писал NEWS.ru.