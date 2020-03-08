Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Девушка Тимати модель Анастасия Решетова слегка укоротила волосы и подстригла чёлку. Ранее чёлки появились у Анны Седоковой, Марии Погребняк, Анфисы Чеховой, Виталины Цымбалюк-Романовской и даже у Надежды Бабкиной.

Как сообщает Teleprogramma, большинство поклонников Решетовой положительно оценили смену имиджа, подтвердив, что чёлка ей очень к лицу. Нашлись и те, кто счёл её похожей на Ким Кардашьян. Как писал NEWS.ru,...