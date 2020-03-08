Певица Алла Пугачёва 8 марта на своей официальной странице в социальной сети поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.
Примадонна отметила, что поздравление адресовано «всем, кому по душе этот праздник».
Желаю побольше солнца в вашу душу, — написала исполнительница в Instagram.
Подписчики поблагодарили Примадонну за поздравления. Некоторые пользовательницы соцсети назвали её «солнечным лучиком» и «самой прекрасной девочкой».
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин.
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