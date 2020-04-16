Пугачёва после дня рождения сообщила, что жива

https://static.news.ru/photo/85ee31fe-7fb8-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва после своего 71-го дня рождения поделилась эмоциями с подписчиками на официальной странице в социальной сети. По словам Примадонны, она жива, здорова и счастлива.

Также исполнительница поблагодарила всех друзей и подписчиков за поздравления с днём рождения.

Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления, — написала Пугачёва в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, юморист Максим Галкин вместе с детьми поздравил свою жену Пугачёву с днём рождения. Знаменитой российской певице 15 апреля исполнился 71 год.

В трёхминутном ролике Гарри и Лиза Галкины с цветами и воздушными шарами прочитали для Пугачёвой стихи, спели песню, подарили собственноручно изготовленный плакат, чем довели именинницу до слёз умиления.