https://static.news.ru/photo/9ef00d38-27bd-11ea-b84a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская исполнительница Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк». По некоторым сведениям, артистка считает неприемлемым выступление Бузовой в эфире, посвящённом главному семейному торжеству.

Как сообщает «Газета.Ru», Примадонна недовольна талантом Бузовой. О том, какое решение принял маэстро, пока не сообщается. Тем временем в 2018 году номер Бузовой также не попал в эфир, хотя начинающая звезда принимала участие в съёмках. Предположительно, коллеги по цеху резко негативно высказались в адрес телеведущей, обвинив её в неумении петь без фонограммы.

Ранее NEWS.ru писал, что выступление певицы Ольги Бузовой вырезали из эфира Первого канала. Ведущая выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако выступление не попало в эфир. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы.