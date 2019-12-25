Российская исполнительница Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк». По некоторым сведениям, артистка считает неприемлемым выступление Бузовой в эфире, посвящённом главному семейному торжеству.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что выступление певицы Ольги Бузовой вырезали из эфира Первого канала. Ведущая выступила в гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Однако выступление не попало в эфир. Представители канала пояснили, что это связано с ограниченным хронометражем программы.
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