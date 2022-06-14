Пугачёва попала под санкции Запада

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Радиостанция Аллы Пугачёвой в Европе попала под санкции. Это компания певицы ООО «АБП», сообщает ФАН.

Радиовещание на Западе находится под пристальным вниманием, так как оно может осуществлять пропагандистскую деятельность. Поэтому на компанию Пугачёвой ввели ограничения на экспорт и импорт товаров и технологий.

По сообщению агентства, этот бизнес артистке особого дохода не приносил. Только на начальном этапе в 2019 году певица сумела заработать на этой компании 73 млн рублей, после чего бизнес сильно упал. В этом году предприятие практически не ведёт свою деятельность.

Несколько дней назад российский телеведущий Владимир Соловьёв обратился к певице Алле Пугачевой с требованием перестать молчать и «рассказать правду россиянам». Соловьёв подчеркнул, что очень уважает певицу, в отличие от ее мужа, артиста Максима Галкина, который ранее пошутил над ним на своём концерте в Израиле.

Ранее продюсер Евгений Фридлянд ответил на пост Максима Галкина о России. Друг семьи Пугачёвой не понимает, как можно негативно отзываться о своей стране, особенно в таком непростом периоде.