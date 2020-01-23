Певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала новое фото. На нём исполнительница предстала в белом платье с рюшами и с распущенными волосами.
Свой комментарий к посту Орбакайте оставила мама звезды — Алла Пугачёва. Она высказалась об образе дочери в восторженной манере.
Красавица! —
написалаПугачёва в комментариях к посту Орбакайте.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший муж певицы Кристины Орбакайте и предприниматель Руслан Байсаров женился на 18-летней девушке из Чечни.
Церемония бракосочетания прошла ещё 30 декабря 2019 года. Подробностей свадьбы не сообщается. Известно, что избранницей 51-летнего бизнесмена стала модель по имени Аламат.
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