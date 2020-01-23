Фото: orbakaite_k/instagram

Сына Светланы Светличной с камнями в желчном пузыре срочно доставили в реанимацию столичной больницы. По мнению известной актрисы, Алексею Ивашову долго не оказывали квалифицированную помощь, и она вынуждена была перевести его в другую больницу.

Была необходима операция, а доктора вместо неё вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его, — рассказала StarHit Светличная. Актриса сообщила,...