Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram

Певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала новое фото. На нём исполнительница предстала в белом платье с рюшами и с распущенными волосами.

Свой комментарий к посту Орбакайте оставила мама звезды — Алла Пугачёва. Она высказалась об образе дочери в восторженной манере.

Красавица!написала Пугачёва в комментариях к посту Орбакайте.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший муж певицы Кристины Орбакайте и предприниматель Руслан Байсаров женился на 18-летней девушке из Чечни.

Церемония бракосочетания прошла ещё 30 декабря 2019 года. Подробностей свадьбы не сообщается. Известно, что избранницей 51-летнего бизнесмена стала модель по имени Аламат.

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