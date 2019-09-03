https://static.news.ru/photo/72a0a338-cec0-11e9-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Пользователи Сети раскритиковали популярную российскую певицу Аллу Пугачёву за выбор Светланы Лободы в качестве своей преемницы на эстраде.

В соцсетях разгорелась дискуссия о том, кто достоин занять место примадонны российского шоу-бизнеса. При этом многие высказались категорически против кандидатуры Лободы, которой симпатизирует Пугачёва. Выбор Аллы Борисовны пользователи назвали необдуманным, а саму Лободу признали вульгарной, но талантливой.

В качестве новой примадонны некоторые назвали Ирину Аллегрову, которая в последнее время пропала со сцены. Кроме того, пользователи Сети выразили мнение, что народ должен решать такой вопрос, а не Алла Борисовна.

Единственная на эстраде и в шоу-бизнесе достойная певица! Императрица! - написала одна из пользовательниц Instagram об Аллегровой.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Светлана Лобода рассказала о муках выбора песни для творческого вечера Игоря Крутого. По её словам, песню Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна», написанную специально для Примадонны, она поначалу исполнять не решилась, побоявшись не справиться с возложенной на неё ответственностью.