Пугачёва поделилась кадрами с прогулки с дочкой по саду

https://static.news.ru/photo/3e43231c-ae4a-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачёва вместе с дочкой Лизой прогулялась по садовому участку в подмосковной деревне Грязь, где у Примадонны и её мужа артиста Максима Галкина находится замок. Исполнительница выложила на своей официальной странице в соцсети кадры с прогулки.

Лизу восхитил тот факт, что некоторые растения выросли и стали выше, чем сама девочка. Известная мама попросила девочку встать рядом с ними, чтобы убедиться в этом.

Ну-ка встань. Они тебя переросли! — говорит Пугачёва на видео в Instagram.

После этого Примадонна с дочкой полюбовались ромашками. Пугачёва подметила, что этим летом они очень красиво растут.

Как ранее писал NEWS.ru, шоумен Максим Галкин заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва не обращались за государственной помощью из-за пандемии.

Он опубликовал видео в Instagram, в котором развеял все эти мифы. По его словам, информация о том, что певица обеднела, не соответствует действительности.