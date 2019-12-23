https://static.news.ru/photo/f3265410-f488-11e9-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Genrietta Peryan/Russia Look/Global Look Press

Сумка французского бренда Louis Vuitton стала предновогодним подарком для домработницы 70-летней Аллы Пугачёвой. Надежда Романова, которая проработала в семье Примадонны несколько лет, теперь не знает, что с ней делать.

Она мне сумку Louis Vuitton подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила, — рассказала женщина в эфире передачи НТВ «Звёзды сошлись».

Женщине объяснили, что аксессуар может стоить больше 300 тыс. рублей. Она на это заявила, что Пугачёва общается с прислугой без снобизма и пафоса, на равных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва покажется в телевизионном новогоднем шоу Насти Ивлеевой. Примадонна и её супруг вместе снялись в праздничной программе. Тизер праздничного выпуска опубликовал на своей странице в соцсети Максим Галкин. Сюжет напоминает новогоднюю сказку, где переставшая верить в чудеса девушка попадает в роскошный замок. Роль замка в шоу «сыграл» особняк Пугачёвой в деревне Грязь. Там же они и предстают перед Настей Ивлеевой.