Пугачёва поблагодарила Бога за семью Юдашкина

https://static.news.ru/photo/7aa28718-78e7-11eb-8b8f-96000091f725_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва обнародовала фотографию, на которой она запечатлена с женой модельера и дизайнера Валентина Юдашкина Мариной. Примадонна российской эстрады не уточнила, когда был сделан снимок. Но судя по всему, таким образом она решила поддержать звёздную чету, глава семейства которой вынужден бороться с онкологическим заболеванием.

Кадр опубликован в Instagram-аккаунте Пугачёвой. Единственное, что решила певица раскрыть, это то, что в день импровизированной фотосессии она была в гостях у Юдашкиных.

Настоящие друзья — это огромный подарок судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти «своих» и успокоиться, — написала в публикации Пугачёва.

Ранее стало известно о том, что именитый кутюрье с 2016 года борется с онкологией. Как рассказывал сам Юдашкин, вначале был рак почки, который стал очагом заболевания, потом врачи обнаружили метастазы в голове. Тем не менее модельер не смирился с амплуа больного человека, а наоборот, продолжает работать и появляться на публике, писал NEWS.ru.