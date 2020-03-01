Алла Пугачёва впервые за много лет не стала отмечать праздник жёлтых цветов, придуманный ею специально к 1 марта. Примадонна пошла на концерт Лаймы Вайкуле в Кремле.
Реакцией Пугачёвой на выступление поделился Максим Галкин, опубликовав в Instagram фото певицы. Пугачёва хлопает в ладоши в такт мелодии и внимательно наблюдает за происходящем на сцене.
На прекрасном концерте блистательной Лаймы, — подписал публикацию Галкин.
Поблагодарить Лайму за песни на сцену вышли сама Примадонна и её супруг. Они подарили латвийской певице по букету цветов.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что российская звезда эстрады Алла Пугачёва — идеальный блогер. С ней очень легко снимать шуточные ролики для Instagram, заявила латвийская коллега по сцене Лайма Вайкуле.
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