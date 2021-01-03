Пугачёва озадачила поклонников редким фото без макияжа

https://static.news.ru/photo/17fd4ca2-4e16-11eb-be2c-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва с дочерью Кристиной Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва порядком озадачила поклонников редким снимком без макияжа. Певица снялась во дворе своего загородного дома на прогулке в пуховике молочного цвета.

Артистка решила поздравить поклонников с Новым годом, но снимок вызвал обратный эффект. Примадонну отечественной эстрады сразу не узнали, а уж после фанаты выразили недоумение — то ли неудачный ракурс, то ли резкие перемены во внешности певицы.

Фанаты недоумевали в комментариях: «Видимо, неудачный ракурс», «Кто это?», «Странное фото», «Вы совсем здесь на себя не похожи», «Неужели Алла так изменилась?».

Но нашлись и те, кто постарался поддержать 71-летнюю артистку. Они нашли сходство Пугачёвой с её дочерью Кристиной. «Роскошная женщина», «Не всем дано так выглядеть в этом возрасте», написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин совершенно случайно опубликовал фото супруги без макияжа и в халате в момент, когда снимал сборы детей в школу. Близнецы крупным планом показаны в центре снимка, а позади них выглядывает из-за угла Примадонна в самом обычном виде.