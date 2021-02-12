Пугачёва показала весёлую Лизу Галкину во время уборки на кухне

https://static.news.ru/photo/7cb9c54a-6e22-11eb-8e28-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Алла Пугачёва представила подписчикам в социальной сети новую няню Лизы и Гарри Галкиных. Ролик с помощницей Примадонна опубликовала в своём официальном аккаунте в Instagram.

Певица похвалила женщину за творческий подход в приучении детей к порядку. На кадрах семейной хроники видно, как Лиза в танце наводит порядок на кухне.

Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится, — написала исполнительница.

Девочка словно порхает от стола к столу и пританцовывает с улыбкой на лице. За действиями ребёнка следят няня Оксана и Гарри. За кадром слышен голос Аллы Пугачёвой, заботливо напоминающей дочери протереть мебель. Накануне телеведущий Максим Галкин назвал статью расходов, на которую за время жизни с певицей Аллой Пугачёвой он никогда не жалеет денег. Речь идёт об образовании их детей — Лизы и Гарри Галкиных.

По словам Галкина, именно на нём лежит в настоящее время содержание семьи. Он работает на телевидении и даёт концерты. Также юморист рассказал, что всё своё свободное время проводит с наследниками.

Ведущий добавил, что у Гарри и Лизы отличное чувство юмора. Особенно он выделил сына, который, как считает Галкин, уже сейчас является готовым юмористом. Также Галкин сказал, что приучает детей к труду — недавно отец и сын меняли лампочки в люстре.

Ранее Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму. По его словам, он даже пытается экономить, но из этого ничего не получается. Дом, в котором живут Пугачёва и Галкин с детьми, построен по индивидуальному проекту, его содержание обходится дорого. Чтобы сэкономить, Галкин покупает энергосберегающие лампочки, писал NEWS.ru.