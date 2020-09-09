Пугачёва на фоне слухов о разводе появилась в новом сезоне шоу Галкина

https://static.news.ru/photo/3907ed7c-f294-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: ТО

Певица Алла Пугачёва впервые стала гостьей программы Максима Галкина «Музакалити» на YouTube-канале. Вместе с ней в съёмках выпуска участвовал музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.

Примадонна отечественной эстрады облачилась в металлизированный свитер и белоснежные брюки. Поприветствовав её в студии, Галкин позволил себе острую шутку.

Это человек, который попал в это шоу через постель, — признался ведущий.

В ответ Пугачёва заявила, что он врёт. На этом шутить юморист не перестал. Он объяснил, что специально пригласил на съёмки с Пугачёвой рэпера Басту, ведь Примадонна любит «молодых и перспективных».

Певица в свою очередь заявила, что считает себя своеобразной «эпохой» и «амулетом». Галкин признался, что порой забывает о том, что живёт с легендой.

Зрители выпуска пришли в восторг от образа Пугачёвой. Они восхитились её познаниями в современной музыке, в частности, её знакомством с творчеством рэпера Скриптонита. Многие похвалили самоиронию звезды и её умение всё переводить в шутку.

Как по мне — это самый клёвый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна — действительно прекрасный человек (да ещё и с интересными историями), ну, и наконец, появились знакомые песни, — пишут в комментариях.

Ранее Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой в Instagram, тем самым опровергнув слухи о расставании. На снимке Галкин широко улыбается, а Алла Борисовна обнимает его и показывает в объектив язык. Пара сфотографировалась во дворе их дома.

Поклонники поблагодарили, что Галкин развеял их сомнения, но большая часть подписчиков заявила, что и так не верила слухам о разводе. А продюсер Иосиф Пригожин даже предложил устроить флешмоб по этому поводу, писал NEWS.ru.