Пугачёва и Вайкуле не пришли на прощание со своим стилистом

https://static.news.ru/photo/072d73ba-62bc-11eb-8e5c-fa163e074e61_660.jpg Александр Шевчук Фото: alex_shevchuk_stylist/instagram.com

Звёзды отечественной эстрады пришли проститься с 54-летним стилистом и имиджмейкером Александром Шевчуком. На церемонии были Анастасия Стоцкая, Прохор Шаляпин, Александр Буйнов.

Не пришли на похороны Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле, взявшая на себя организацию похорон. Стилиста Примадонны кремировали, прах доставят на Украину, как решил его родной брат.

Кстати, первыми отозвались благородные люди, которые с ним дружили — Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Они сказали, что готовы оплатить похороны. Это важно, потому что у Саши, к сожалению, кроме брата, с которым он не очень общался, и его собачек никого не было, — рассказал Прохор Шаляпин в беседе со StarHit.

Видеосъёмка в зале прощания была категорически запрещена. На крышку гроба стилиста во время церемонии положили его любимую кепку, с которой он никогда не расставался.

На сегодня точная причина смерти звёздного стилиста пока неизвестна. По одной из версий, у Шевчука развился перитонит, по другой — случился разрыв внутренних органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что израильский друг имиджмейкера Александра Шевчука указал на мужчин, которые якобы причастны к смерти стилиста. Он считает, что вероятных виновников преступления должно настичь правосудие.