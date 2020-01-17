https://static.news.ru/photo/90113f28-39d6-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва посетила торжество по случаю 60-летия композитора Игоря Николаева, с которым дружит уже много лет. Певица не смогла отказать имениннику и станцевала с ним медленный танец. Видеозапись выложил в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей, — гласит подпись к видео.

Знаменитости исполнили медленный танец под песню Ирины Аллегровой «Золото любви». Во время танца Примадонна заметила вошедшего в зал модельера Валентина Юдашкина. Она, по всей видимости, сообщила об этом Николаеву, и они поспешили встречать гостей.

На праздник к Николаеву Пугачёва пришла в компании супруга юмориста Максима Галкина.

Ранее NEWS.ru писал, что Галкин оригинально поздравил своего друга Игоря Николаева с 60-летием. Он записал в своём замке несколько популярных песен, написанных именинником. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram. Своё творчество муж Аллы Пугачёвой сопроводил поздравлением.