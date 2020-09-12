Пугачёва и Галкин покорили поклонников забавным видео

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Алла Пугачёва и Максим Галкин сняли забавное видео для поклонников. Этим на фоне сплетен о грядущем разводе пары они дали понять, что у них в семейной жизни всё хорошо.

Юморист включил камеру в салоне автомобиля, «Ну, говори что-нибудь», обратилась к нему Пугачёва, на что Галкин удивлённо спросил, что говорить. В этот момент Примадонна запела: «мы едем, едем, едем», замолчала и рассмеялась:

А там дальше глупости: «хорошие соседи»!

Короче, всем привет! — помахал рукой Галкин.

Пара произвела на поклонников неизгладимое впечатление. Фанаты отметили, как свободно и легко держатся супруги, насколько они счастливы, как бесподобна Примадонна. «Вы ж наши любимые!», умилялись подписчики.

Вместе Алла Пугачёва и Максим Галкин уже почти 20 лет. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В этом году дети звёзд пошли в первый класс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники бурно обсуждают внешность Аллы Пугачёвой после её появления на YouTube-шоу «Музыкалити». Одни восхищаются моложавой внешностью и стилем Примадонны, другие подозревают, что певица вновь легла под нож пластического хирурга.