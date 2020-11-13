Пугачёва и Галкин отмечают 19-летие своих отношений

https://static.news.ru/photo/bd979364-2762-11eb-845e-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: maxgalkinru/instagram.com

15 ноября звёздная пара — 71-летняя Алла Пугачева и 44-летний Максим Галкин — отмечает 19-ю годовщину своих отношений. В связи с этим телеведущий выложил в Instagram видео с семейного праздника.

Свадьба Примадонны и телеведущего состоялась 23 декабря 2011 года, но отношения у них завязались раньше. Чтобы отметить эту дату, муж с женой устроили дома романтичный ужин при свечах.

У нас уже почти Новый год! — отметил шоумен.

На видео глава семьи держит подсвечник со свечами, сзади него — украшенный камин. «Я как Бэрримор с этим канделябром», шутит Галкин. Рядом сидит Алла Борисовна, облачённая в голубой брючный костюм.

Ранее Галкин уже признавался, что не может определить возраст своей жены. По его словам, она каждый день разная, и возрастная дистанция в 27 лет ими не ощущается.

Как писал NEWS.ru, Галкин впервые раскрыл подробности своей семейной жизни с Аллой Пугачёвой. Артист разоткровенничался в передаче «Сегодня вечером», которую посвятил неравным по возрасту бракам.

Гостями студии в этот раз стали Борис Грачевский, Дмитрий Дибров, Константин Ивлев, у которых с жёнами большая разница в возрасте. В ходе передачи Галкин вдруг поведал, что вынужден жить «не с одной» Аллой Борисовной.