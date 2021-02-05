Пугачёва дерзко ответила на страшное предостережение экстрасенса

https://static.news.ru/photo/e151edde-40dc-11eb-b39d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, и вокруг неё наблюдается отрицательная энергетика. Такой приговор Примадонне озвучила в эфире НТВ женщина-экстрасенс.

Раскинув карты Таро, гадалка заявила, что рядом с Пугачёвой находится сторонняя сущность, умершие люди.

Это взрослый мужчина, он что-то от неё хочет, хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией, — сообщила экстрасенс.

Она также сообщила, что делала диагностику на чакры и вышло, что пятая чакра у певицы закрыта. Эта чакра якобы отвечает за щитовидную железу.

Её ещё беспокоят ноги, — добавила гадалка.

При этом бывшая солистка группы «Пропаганда» Виктория Воронина рассказала, что недавно общалась с Пугачёвой и Примадонна заказала ей новую песню.

Она прекрасно выглядит, могу только постучать по дереву за неё. Она свои задачи мне как автору и композитору озвучила. Мы обсудили ряд творческих идей и сказали друг другу: «До встречи», — сказала Воронина.

Сама же Алла Пугачёва неоднократно заявляла, что в мистику не верит и никакой «нумерологией» не увлекается.

Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете что? Жить надо мгновением, хорошо и хорошо. Вообще, я в муть не лезу, — заявила Примадонна.

Ранее NEWS.ru писал, что фото Пугачёвой в модном платье-мешке трендового мятного цвета и серебристых сапогах появилось на фанатской страничке певицы в Сети.