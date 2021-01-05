Пугачёва дала рождественский совет дочери Успенской

https://static.news.ru/photo/b51fec2c-50f2-11eb-a53f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: tatiana_plaksin_/instagram.com

В канун православного Рождества дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разместила у себя в Instagram рождественскую картинку с ангелом, написав, что загаданное в эту ночь обязательно сбудется. Под её постом оставила комментарий примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, посоветовав ей перестать ругаться матом.

Не ругайся матом и будет тебе радость, — написала Пугачёва в комментариях.

С ней согласились многие пользователи соцсети, отметив, что «тётя Алла — мудрая женщина».

Плаксина стала скандально известной около года назад после того, как неоднократно публично обвинила мать в том, что та издевалась над ней, искалечив её физически и морально. После этого она уехала жить к отцу в США.

Как писал NEWS.ru, 2 января Любовь Успенская поделилась с подписчиками радостной новостью — она помирилась со своей дочерью Татьяной. Это произошло в новогоднюю ночь. Как рассказала певица на своей странице в Instagram, под бой курантов она загадала, чтобы поскорее услышать голос своей дочери, и вскоре зазвонил телефон. Артистка добавила, что её 31-летняя дочь — «светлая, прекрасная девочка», которая найдёт свой путь.