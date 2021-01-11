Пугачёва дала деньги на установку памятника на могиле Шаинского

https://static.news.ru/photo/c74b5d9a-5427-11eb-b6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со дня смерти композитора Владимира Шаинского прошло три года, однако на его могиле до сих пор нет памятника. Его сын Вячеслав, а также продюсер Андрей Удалов рассказывали, что на монумент им нужно два миллиона рублей, которых у наследников нет. Как сообщалось, чтобы собрать деньги на памятник, они намерены были провести благотворительный концерт в год 95-летнего юбилея композитора.

Из-за отсутствия памятника семью Шаинского активно критикует общественность. Теперь Андрей Удалов утверждает, что деньги на памятник он уже нашёл.

По его словам, он позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи.

Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачёва, — сказал он.

Как отметил Вячеслав, единственный из родственников Шаинского, живущий в России, он надеется, что могила обретёт памятник «с приходом первых тёплых дней», пишет StarHit.

Владимир Шаинский умер в 2017 году. Ему было 92 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова композитора Владимира Шаинского Светлана слегла в больницу из-за судов за наследство, которые длятся вот уже два года.

Светлана Шаинская, прожившая в браке с композитором более 30 лет, всю жизнь посвятила мужу. Он запретил ей работать, и Светлана растила детей и помогала мужу — собирала его на гастроли, ездила вместе с ним. Когда Светлана вышла замуж за прославленного композитора, ей было всего 17 лет, а ему — 58.

После смерти композитора семья оказалась в больших долгах. Шаинский завещал всё жене, но до вступления в наследство счёт в банке, благодаря которому жила вся семья, оказался заблокирован. Чтобы оплатить лечение Шаинского, семья продала квартиру в Москве на Ленинградке, стоимость которой оценивается в 22 млн рублей. На тот момент там жил Вячеслав, который пожертвовал жильём ради отца. Сейчас на долю в этой квартире претендует старший сын Шаинского Иосиф, который ни разу не виделся с отцом.