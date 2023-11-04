Пугачеву заметили в Твери: почему уехала из Москвы, при чем здесь песни «Известия»: Пугачева приехала в Тверь, чтобы записать песню

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Rolls Royce российской певицы Аллы Пугачевой заметили в Твери. Почему она уехала из Москвы, куда направляется и зачем?

Куда уехала Пугачева из Грязи

Черную иномарку Пугачевой заметили на въезде в Тверь со стороны Москвы 3 ноября в 12:46. Это произошло спустя 2 часа и 14 минут с момента, как Примадонна покинула замок в подмосковной деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга.

Жители Твери рассказали, что 3 ноября Rolls Royce был припаркован возле здания, в котором расположена студия звукозаписи. Сотрудники организации сообщили, что артистка записывала песню.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Зачем Пугачевой в Петербург

Предполагается, что певица может посетить церемонию прощания с дирижером и художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым.

СМИ напоминают, что Пугачева поддерживала талантливую молодежь, помогая и фонду «Талант и успех», и Международному фонду культурных инициатив. Отношения Примадонны и Темирканова не были близкими, однако благотворительная деятельность дала им толчок в развитии приятельских отношений — певица относилась с большим уважением к таланту дирижера.

Церемония прощания состоится в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале филармонии на Михайловской улице. В ней примут участие заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, который Темирканов возглавлял с 1988 года, под управлением главного дирижера Николая Алексеева, а также Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Владимира Альтшулера.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачёва

Задержат ли Пугачеву в Петербурге

Православные активисты из организации «Зов народа» обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву и потребовали наказать Пугачеву по статье об «оскорблениях в интернете». Кроме того, общественники настаивают на допросе Примадонны о возможном финансировании ВСУ.

Инициативу поддержали российские военные. В частности, предложение одобрили бойцы добровольческого подразделения «Союз», которые сражаются на Донецком направлении.

«Мы, участники боевых действий, поддерживаем решение „Зова народа“ о требовании привлечь к ответственности Аллу Пугачеву за ее оскорбления России и российского народа», — сказал один из бойцов.

При этом представители власти неоднократно говорили, что Пугачеву не за что привлекать к ответственности. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, напротив, считает преследование Пугачевой в России маловероятным, так как артистка не совершала противоправных действий и «вела себя аккуратно».

Зачем Пугачева приехала в Россию

Представители и близкие Примадонны не сообщали, зачем она приехала в Россию. По неофициальным данным, во время визита Пугачева хочет составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

Сообщалось, что Пугачева завещала все свое имущество своим младшим детям, но владельцем замка в деревне Грязь по-прежнему является Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов). Предположительно, певице нужно обсудить с нотариусом вопросы, связанные с наследованием Лизой и Гарри этого замка.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

«Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Елену Драпеко информирует, что Пугачева приехала на концерт одного из российских артистов.

«Она приехала на концерт к кому-то из наших артистов. Мне так сказали», — сказала парламентарий.

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