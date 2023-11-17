Пугачеву и Галкина сфотографировали на прогулке: где они, что с детьми Уехавших из России Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Уехавших из России певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сфотографировали во время свидания. Где сейчас звездная пара, что известно об их детях?

Где сейчас Пугачева и Галкин

74-летнюю певицу и ее 47-летнего супруга юмориста заметили на прогулке в городе Лимасол на Кипре. На опубликованных снимках Галкин держит жену за руку, при себе у шоумена имелась папка для документов.

Одетую в белую рубашку и зауженные укороченные джинсы Примадонну и юмориста в футболке и джинсах сопровождала неизвестная брюнетка. StarHit предположил, что это помощница звездной пары.

Что сказали в Сети о фото Галкина и Пугачевой

Пользователи в комментариях под сообщением о прогулке пары назвали супругов «бродячими артистами» и призвали прекратить публиковать новости о них.

«Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем...», — процитировала строчку из песни «Веселых ребят» одна из пользовательниц.

«Их можно только пожалеть», — отметила другая.

Нашлись и те, кто указали на хороший внешний вид пары и Примадонны в частности.

«Алла просто [огонь], выглядит прекрасно! Умница!» — написали в комментариях.

«Рейтинг делает наша красотка! Прям крутота! Все злые и завистливые тети пасутся под постом о Пугачевой. Горжусь дико», — добавила комментаторша.

«Завидуют А. Б. (Алле Борисовне. — NEWS.ru), которая может позволить себе жить где хочет, покупать что хочет, а они сидят», — подчеркнула другая.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Почему Пугачева и Галкин на Кипре

Пугачева и Галкин приобрели недвижимость в Лимасоле в 2017 году. Как сообщает KP.RU, апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус звезд имеет три этажа, а также включает в себя бассейн. Сейчас его стоимость оценивается выше €10 млн.

В обмен на инвестиции Пугачева и Галкин могли получить гражданство Кипра, однако прямого подтверждения этому нет. Сам шоумен говорил, что наличие нескольких гражданств — его личное право и дело.

На Кипр звездная чета переехала на фоне палестино-израильского конфликта. До войны они жили в Герцилии, расположенной в 10 километрах от Тель-Авива. Там их дети, двойняшки Лиза и Гарри, ходили в местную школу и изучали иврит.

В начале ноября Галкин показал в соцсетях интерьер виллы на Кипре, на которой они разместились. На кадрах была видна гостиная в светлых тонах с серой мебелью и белыми вазами, а также терраса, с которой открывается вид на море. После переезда на остров семья обзавелась щенком.

Фото: Социальные сети Максим Галкин

Что известно о возможном возвращении Пугачевой

Недавно в Сети появилась информация, что Примадонна может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры артистки сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих концертов.

Гонорар артистки может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и условия райдера. География выступлений Пугачевой ограничивается Дубаем и Кипром, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву, если организаторы мероприятия проведут его тайно: без съемок на телефоны и публикаций в СМИ.

Адвокат Андрей Алешкин призвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву выступить с сольным концертом в России. Он поддержал певицу и подчеркнул, что она сделала в соцсетях смелое и яркое заявление.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

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