«Пугачевская страна»: как, где и с кем Примадонна отмечает 75 лет

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Как отмечает юбилей уехавшая из России Примадонна, где она сейчас, как ее поздравляют?

Где Пугачева отмечает юбилей

Точное местонахождение Примадонны неизвестно, однако недавно ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в видеообращении сообщил, что он находится в Израиле. Артист не уточнил, где его дети Лиза и Гарри и жена.

14 апреля СМИ сообщали, что Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, в праздновании примут участие не менее 160 человек. Список приглашенных звезд неизвестен, однако портал EG.RU писал, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Также ранее сообщалось, что в планах Примадонны значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.

Вероятно, на юбилей приедет и дочь народной артистки Кристина Орбакайте. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым на днях прилетела из США в Европу и сейчас отдыхает в Париже.

Кто и как поздравил Пугачеву

38-летний актер Данила Козловский поздравил певицу с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви артистке.

«Я вас так люблю», — написал Козловский под постом.

Певицу также поздравил режиссер Кирилл Серебренников и журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вниманием Пугачеву не обделили и музыкальный критик Артур Гаспарян, и журналист Александр Роднянский, а также актриса Нина Шацкая.

Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею. Орбакайте также поздравила знаменитую родительницу с 75-летием, опубликовав видео-нарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

«С Днем Рождения, Мама», — написала Орбакайте под роликом.

Youtube-канал Пугачевой был создан 12 часов назад, на нем размещено 15 клипов певицы на ее известные песни, такие как «Сильная женщина», «Осенний поцелуй» и «Бог с тобой». За первые три часа на канал подписалось более 30 тысяч пользователей.

Актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник одними из первых поздравили певицу. Артист передал Пугачевой свой пламенный привет, а автор многих текстов песен Примадонны зачитал для знаменитости стихотворение.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал Резник.

Поздравительный пост опубликовала и певица Наргиз Закирова. Текст обращения был написан на английском языке.

«С Юбилеем, Дива! Ты там, где ты есть, и ты всегда будешь легендой. Да здравствует королева!» — написала Закирова.

Фан-клуб Примадонны «Алламания» записал для нее в день рождения песню. Ролик с композицией репостнул Галкин.

«Я, ты, он, она Пугачевская страна, Пугачевская семья! Вместе мы сто тысяч „я“. Я, ты, он, она — Пугачевская страна, Пугачевская весна!» – говорится в тексте композиции, посвященной юбилею артистки.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачёва, апрель 1979 Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачёва, апрель 1979 Фото: Новиков/РИА Новости Алла Пугачева (слева) в главной роли в художественном фильме «Женщина, которая поет». Киностудия «Мосфильм». Фото: Новиков/РИА Новости Алла Пугачева (слева) в главной роли в художественном фильме «Женщина, которая поет». Киностудия «Мосфильм». Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press Виниловые пластинки российской певицы Аллы Пугачевой Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press Виниловые пластинки российской певицы Аллы Пугачевой Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачёва в Санкт-Петербурге Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачёва в Санкт-Петербурге Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Алла Пугачёва и Филипп Киркоров Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Алла Пугачёва и Филипп Киркоров Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Пресс-конференция певицы Аллы Пугачёвой Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Пресс-конференция певицы Аллы Пугачёвой Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Певица Алла Пугачева выступает на своих «Рождественских встречах» в СК «Олимпийский» в Москве. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Певица Алла Пугачева выступает на своих «Рождественских встречах» в СК «Олимпийский» в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку Фото: Сергей Лантюхов/News.ru На премьере кинофильма «Пилигрим» Фото: Сергей Лантюхов/News.ru На премьере кинофильма «Пилигрим»

Что говорят о Пугачевой в России

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что Примадонна своими последними действиями, высказываниями и контактами перечеркнула достижения на советской и российской эстраде. По его мнению, заслуги Примадонны на сцене не стоит приравнивать ко всей российской культуре.

«Трудно говорить, что Алла Пугачева сделала в плане культуры, если говорить о большой культуре. Некоторые люди ухитряются одним росчерком пера перечеркнуть все, что сделали для этого. Давайте не будем приравнивать ко всей культуре то, что она сделала для эстрады. Даже все то, что она сделала для эстрады, благополучно перечеркнула своими действиями, высказываниями и контактами», — заявил Шолохов.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru назвал Пугачеву гениальным пиарщиком и маркетологом. По его словам, артистка всегда умела выбирать репертуар и знала, как общаться с аудиторией, а также оказывалась в нужный момент в нужное время.

«Она совершенно точно красиво существовала, умела выбирать репертуар, знала, как общаться с аудиторией. У нее все песни от первого лица, всегда выступала адресно. В определенные периоды времени всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. Это определило ее прошлое, настоящее. Про будущее не знаю», — считает Пригожин.

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