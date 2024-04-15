Пугачева встретит юбилей одна? Последние новости шоу-бизнеса 15 апреля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Отчим Никиты Кологривого служит в ВСУ, Лолита Милявская возвращается на сцену, а атака Ирана на Израиль порушила планы Аллы Пугачевой по празднованию юбилея. Каковы последние новости шоу-бизнеса 15 апреля?

Какая связь между Кологривым и ВСУ

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый дал интервью ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии. В ходе беседы о личной жизни актер признался, что его мать, которую он не видел много лет, проживает на Украине. Кроме того, муж родительницы артиста служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — сообщил он.

Ранее актер высказывался в поддержку военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в спецоперации. В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием Кологривого, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

В январе текущего года стало известно, что артиста внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Лолита возвращается на сцену?

Как сообщает Telegram-канал Mash, певица Лолита Милявская вернется к частным выступлениям после скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По данным источника, произойти это должно к майским праздникам, а цена концерта Лолиты повысилась до пяти миллионов рублей, также команда артистки просит 500 тысяч рублей по техрайдеру.

«Затишье Лолиты Марковны обернулось подорожанием — на целый лям. Специально к майским праздникам. Но есть и условие — адекватные заказчики. Певица готова приехать хоть за город, но аппаратура, сцена и официальное приглашение как артисту — надо. А уже на месте, по словам организаторов, может сесть за стол, потаскать шашлык с шампуров, потравить анекдоты и поболтать по душам. От квартирников с гитарой просит воздержаться — не ее стилек», — пишет Mash.

После посещения Лолитой тусовки в «Мутаборе» певицу стали массово «отменять», она лишилась концертов, в частности, сорвался ее большой гастрольный тур по городам России. Артистка периодически рассказывала в Telegram-канале о своей жизни без выступлений, отмечая, что в связи со сложившейся ситуацией она стала больше времени удалять семье и домашним делам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Как Иран насолил Пугачевой

Певица Алла Пугачева вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве, сообщает KP.RU. Как отмечается, народная артистка СССР планировала отметить его с размахом, однако гости не смогли приехать на празднество в связи с атакой Ирана в ночь на 14 апреля, из-за которой закрыто небо над Израилем.

По данным источника, рядом с Пугачевой нет и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Уточняется, что Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри.

После того как стало известно об атаке Ирана, Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором со стаканом, предположительно, спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО. Юморист добавил, что находится в состоянии ожидания, однако не будет следить за лентой новостей, а пойдет спать. Позднее он выпустил другой ролик, в котором заявил, что находится в Израиле.

Что за скандал на концерте Лепса

Народный артист России Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Певец наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету.

Телефон фанатки отлетел в сторону, а артист продолжил исполнять песню «Я стану водопадом». Очевидцы рассказали, что гаджет девушки не сломался.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

«Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя», — поделились зрители.

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