Пугачева в Израиле расстроила поклонников внешним видом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева в компании своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посетила концерт своей коллеги по цеху Лаймы Вайкуле в Израиле и попала в объективы камер. Поклонники, увидевшие снимки, расстроились видом Примадонны: на кадрах она еле стоит на ногах, а под руку ее поддерживает супруг.

Недавно стало известно, что у Пугачевой начались серьезные проблемы со здоровьем. По информации музыкального критика Сергея Соседова, Примадонна стала «горбатой» и «еле ходит».

В декабре поклонники обратили внимание на волосы артистки. На опубликованной в Сети фотографии певица была запечатлена в балахоне и стильной фуражке, из-под которой выглядывала прическа, которая вызвала со стороны пользователей много нареканий. Некоторые даже написали: «Состричь бы надо это сено на кончиках».