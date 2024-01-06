«Пугачева собрала артистов»: пройдут ли «Рождественские встречи» в Израиле

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

6 января 35 лет назад впервые показали телеверсию «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой. Музыкальный песенный фестиваль, куда певица приглашала артистов из своего окружения, стал новогодней традицией, но с 2012 года он больше ни разу не проводился. Как проходили «Рождественские встречи», почему такие концерты давно не снимают и какими бы они были сейчас, если бы Пугачева решила снова устраивать их уже в Израиле — в материале NEWS.ru.

Как Пугачева придумала «Рождественские встречи»

Идея «Рождественских встреч» принадлежит Алле Пугачевой и ее мужу, продюсеру Евгению Болдину. Они придумали вместе название проекта и концепцию еще в 1986 году, вспомнив, как они встречали Рождество в одном из европейских консульств. Поначалу артистка хотела назвать программу «Рождественские праздники у Пугачевой».

В 1988 году идея пригодилась: певица давно не давала больших концертов, но у нее были обязательства перед СК «Олимпийский», где располагалась ее репетиционная база и Театр песни, и грандиозное шоу было необходимо.

«Рождественские встречи» готовились в ноябре и проходили в декабре в «Олимпийском». Концерты шли подряд несколько дней, и на одном из них велась видеозапись, которую транслировали по телевидению позже, в январе.

Как проходили первые «Рождественские встречи» в конце 1988 года

Первый концерт Пугачевой помогали готовить Олег Непомнящий и Евгений Болдин, на них была техническая сторона дела. Примадонна же занималась режиссурой и всей творческой составляющей.

«Алла была полностью увлечена режиссурой, она всегда присутствовала и на постановке номеров, и на съемках. Она сама отбирала артистов, они предоставляли ей песни, и она говорила, что желательно петь. Она не заставляла, но никто ей не перечил», — вспомнил Виктор Салтыков в беседе с NEWS.ru, который стал участником первых «Рождественских встреч».

Музыкант и его группа «Электроклуб» исполнили на «Рождественских встречах» две песни «Кони в яблоках» и «Схожу с ума». Это была стандартная для этих концертов практика: артисты пели две, максимум три песни, кто-то и вовсе одну. Пугачева заканчивала сборный концерт, и ее программа была более обширной.

«Пугачева была единственная, кто мог собрать вокруг себя артистов разного уровня, как начального, так и топового. Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что „Рождественские встречи“ дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой», — сказал Салтыков.

Игорь Корнелюк тоже принимал участие в первых «Рождественских встречах». «Это было приятно и почетно. Помню, был декабрь, я вернулся из Польши, где проходили дни советской культуры, прилетел к первому дню „Рождественских встреч“. СК „Олимпийский“ был полон. Кажется, я тогда спел „Мало ли“, „Дым“ и „Билет на балет“», — рассказал NEWS.ru Корнелюк.

Фото: Виталий Созинов/Фотохроника ТАСС «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой в спорткомплексе «Олимпийский», 1989 год

Первые «Рождественские встречи» проходили через несколько дней после страшного землетрясения в Армении. Пугачевой срочно пришлось переделывать программу с учетом трагического события. Все средства от концерта были переведены в помощь пострадавшим.

«Декабрь — простудное время, и она была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было не просто, она была простужена», — вспоминает композитор.

По словам Корнелюка, отработав последний концерт, он сразу сел в поезд и уехал домой в Петербург. Никаких банкетов или дружеских застолий после «встреч» он не помнит.

Как «Рождественские встречи» Пугачевой «провалились» в 1997 году

«Рождественские встречи» проходили каждый год с 1988 по 1992 год. В 1993-м и 1994-м вышли лишь телеверсии, публичных концертов не было. Пугачева возобновила «Рождественские встречи» в 1997 году. При этом рестарт ее «фирменных» новогодних концертов прошел не гладко.

В конце декабря 1997 года газета «Коммерсант» вышла с заголовком «Почему провалились Рождественские встречи». Как сообщало издание, с первого концерта публика активно уходила из зала, и певица устроила после него «разбор полетов» артистам, многих она вообще убрала из программы, сделав ставку на свои выступления.

В 1998 году был перерыв, потом «Рождественские встречи» выходили каждый год по 2001 год, а затем состоялись только в 2009-м и в последний раз — в 2012 году. Тогда Пугачева пригласила Елку, Ольгу Кормухину, Филиппа Киркорова, Тимура Родригеза, Еву Польну, Владимира Преснякова, Светлану Лободу, Дениса Майданова, группу «Би-2» (Лева, Игорь Бортник признан Минюстом РФ иногагентом), Пелагею, Лолиту, Бориса Моисеева и др.

Отказ Пугачевой от «Рождественских встреч» во многим объясняется спадом их популярности, народ потерял к ним интерес, трансляции на ТВ перестали быть рейтинговыми.

Фото: Сергей Джевахашвили/ИТАР-ТАСС Концерт «Рождественские встречи», 1997 год

Какое отношение к возрождению «Рождественских встреч» в Израиле имеет Елена Воробей

В прошлом году подруга Пугачевой Елена Воробей приехала в Израиль и удивилась, что там живет много артистов из России. Юмористка в шутку предложила делать на земле обетованной «Ханукальные встречи» Пугачевой.

«Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Ваню Урганта и даже Моргенштерна. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были „Рождественские встречи“, а не пора ли делать „Ханукальные встречи Пугачевой?“ Я раздаю идеи друзьям. Главное, чтобы сюда Бузова не переехала», — сказала Воробей в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».

Несмотря на слухи об эмиграции, осенью Елена Воробей вернулась в Россию, снялась в сериале «Полярный» и ни об Израиле, ни о Пугачевой уже не вспоминала.

Кто из артистов согласился бы принять участие в переизданном проекте Пугачевой

После обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года СМИ писали, что Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом) и детьми Лизой и Гарри перебралась на Кипр, но в декабре она снова прилетела в Израиль на празднование 70-летия Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Думаю, да, она собрала артистов. Сегодня все, даже те, кто молчит по поводу Аллы Борисовны, тайно относятся к ней с большим уважением, несмотря на все события», — считает Виктор Салтыков.

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров также не исключает проведение новых «встреч» Пугачевой за границей. «Почему бы и нет? В 2010 году Пугачева же проводила „Рождественские встречи в Киеве“», — рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

Лавров предполагает, что в таком случае Пугачева выбрала бы тех артистов, которые переехали жить в Израиль, многие из них носят статус иноагентов: Макаревич, Максим Леонидов, актер Анатолий Белый (признан Минюстом РФ иноагентом), Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), который хоть и живет в Дубае, но был замечен в подаче документов на израильский паспорт, Михаил Шац (признан Минюстом РФ иноагентом), который получил израильское гражданство, комик Семен Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом), эмигрировавший с родителями и бабушкой, группа «БИ-2» (Игорь Бортник, известный как Лева, признан Минюстом РФ иноагентом).

Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на новогоднем концерте, 2008 год

«Например, Макс Леонидов. Помните, она пришла к нему на концерт и так хвалила, какой он талантливый, поэтому и Леонидова позвала бы. И все эти рокеры бы пришли, хотя они раньше, в общем-то, считали бы зазорным появиться у нее», — говорит Лавров.

В первую очередь, по словам продюсера, Алла Пугачева пригласила бы свою подругу Лайму Вайкале, Он считает, что певица «до сих пор активно использует Примадонну и ее популярность».

«Прибежала бы Светлана Лобода. Прилетела бы Земфира (признана Минюстом РФ иноагентом) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая и это попса и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) там бы был», — перечисляет возможных участников «Ханукальных встреч» Лавров.

Как бы российские артисты отреагировали на возрождение «Рождественских встреч»

Российские звезды, даже те, кто не скрывает симпатии к Пугачевой, по мнению продюсера, вряд ли бы решились принимать участие в ее мероприятии, тем более после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, которая вызвала целый ряд «отмен» и негативных последствий для участвовавших артистов.

Лавров уверен, что Пугачева бы собрала в Израиле полный зал, хоть с другими артистами на «встречах», хоть без них, одна.

«Ей нужно просто ходить туда-сюда по сцене, включить „Арлекино“, а она в это время просто будет стоять, и народ будет ей радоваться, аплодировать», — считает Лавров.

По мнению Лаврова, маловероятно, что Пугачева по совету подруги Воробей решилась бы на «Ханукальные встречи», ведь «сегодня любое движение, любой жест артистки вызывают волну хейта» среди тех, кто не может простить певицу за ее позицию. Как заключил Лавров, от этого народного негодования Примадонна очень устала.

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