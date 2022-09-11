Пугачева с детьми прошлась по Красной площади в День города

Фото: Соцсети

Алла Пугачёва

Алла Пугачева с детьми показалась на юбилее столицы на Красной площади. Компанию певице составил дизайнер Игорь Гуляев, который опубликовал кадры с прогулки звездного семейства.

Пугачева нарядилась в джинсы скинни, белое укороченное пальто и лоферы. Дети артистки выглядели не менее модно. На видео Гуляев говорит детям, что они находятся на Красной площади, на что получает ответ от сына артистки, что они это знают.

С любимыми и дорогими моему сердцу гуляем по красавице Москве! С праздником, Москва! — сказал Гуляев.

Поклонники были рады увидеть Пугачеву, звездную семью просто осыпали комплиментами. «Какие милые», «Москва самая красивая», «Какие хорошенькие», «Ох, какой подарок нам», «Алла Борисовна сияет», написали в комментариях пользователи.

Ранее Артемий Троицкий раскритиковал Аллу Пугачеву за возвращение в Москву ради учебы детей в российской школе. Музыкальный критик отметил, что ему абсолютно непонятны мотивы такого поступка певицы.