Пугачева против Михайлова: причина конфликта, реакция в России, последствия

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева оскорбила певца Стаса Михайлова в соцсетях. В чем причина ссоры музыкантов, как на слова Примадонны отреагировала общественность, признают ли ее иноагентом, какие последние новости об этом выходили сегодня?

Почему поругались Пугачева и Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов после того, как Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет слушать творчество Примадонны.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении. Я как-то так отреагировал, когда наши артисты, которых любила страна. Не будем называть по именам, когда вчера смотрел эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно», — пояснил он.

Певец также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно».

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — высказался он.

Пугачева ответила Михайлову, опубликовав ролик в соцсетях. Она специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала певица.

Также Примадонна отметила, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию, и предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Пугачева добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого она сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Почему Пугачева оскорбила Михайлова

Профайлер Денис Давыдов в беседе предположил, что Алла Пугачева, отвечая на критику Стаса Михайлова, испытала сильный стресс из-за своего возраста и голоса.

«Пугачева, отвечая Михайлову, испытывала стресс на теме своего возраста и голоса, но в самом контексте монолога искажений нет, есть внутренняя убежденность. Нет признаков влияния со стороны перед записью видео. Сказала, что думала. Ощущение, что Пугачева отвечала на послание, предназначенное не ей лично. А реакция последовала, потому что тема для нее значимая и больная», — прокомментировал он NEWS.ru.

По мнению шоумена Стаса Барецкого, Примадонна так ответила Михайлову, поскольку «попала в секту».

«Я слышал, что Пугачева где-то плясала на какой-то яхте под украинскую песню. Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление. Все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — сказал он NEWS.ru.

Как отреагировала жена Михайлова

Супруга Стаса Михайлова Инна поправила Аллу Пугачеву в соцсетях, отметив, что «ее мужа зовут не Стасик, а Станислав».

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала она в соцсетях.

Фото: Социальные сети Инна Михайлова

Кто поддержал Пугачеву

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на слова Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове. Она выразила свою иронию под публикацией Примадонны.

«Алла Борисовна, Стасик побледнел», — написала Крапивина.

Признают ли Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Также парламентарий не согласился с певицей, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в РФ». По его мнению, «все нормальные люди» как раз находятся в стране.

«И даже неплохо, что предателей и лжецов как пену вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», — высказался депутат.

По данным Telegram-канала SHOT, также активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Пугачеву иноагентом.

«По их мнению, аргументов в пользу такого решения несколько: во-первых, Пугачева уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО — в сентябре 2022 года — и неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, певица не раз публично выражала поддержку своему мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ. Последней каплей стало вчерашнее „выступление“ Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно, поскольку именно наша страна сделала их популярными», — пишет SHOT.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко призвала не вешать на Примадонну статус иноагента.

«Я считаю, это ее частное мнение. На мой взгляд, это высказывание не наносит вреда РФ, потому что России глубоко наплевать, что там думает по поводу народа и нормальных людей Алла Пугачева. Я думаю, за такие вещи не нужно присуждать статус иноагента. Это частное мнение частного лица, даже не про военные действия, а просто что ей народ не нравится. Не нравится — она живет с другим народом. А мы ее должны забыть», — сказала она NEWS.ru.

Сама Пугачева в сентябре 2022 года опубликовала в соцсетях призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом вслед за Галкиным.

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