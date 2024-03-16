Певица опубликовала черно-белый снимок Ширвиндта. Примадонна не стала никак подписывать фото, а лишь поставила эмодзи — аплодисменты и молитвы. В комментариях соболезнования родным артиста выразили и поклонники Пугачевой.
Неизвестно, планирует ли певица посетить прощание с Ширвиндтом, которое, возможно, состоится 18 марта. Никаких заявлений по этому поводу Пугачева не делала.
Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре сатиры, отметил Газаров.
«Прощание однозначно пройдет в театре, дата определится позднее, скорее всего, в понедельник. Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище», — сообщил он.
В связи со смертью артиста соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сообщил Песков.
Летом 2022 года врачи диагностировали у Ширвиндта стенокардию, писал Mash. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».
Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год
Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год
Фото: РИА Новости
Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь».
Фото: РИА Новости
Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь».
Фото: Ленфильм
Обложка к фильму «Небесные ласточки»
Фото: Ленфильм
Обложка к фильму «Небесные ласточки»
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт.
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт.
Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм
Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки»
Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм
Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки»
Фото: Global Look Press
Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине»
Фото: Global Look Press
Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине»
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство»
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство»
Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press
Александр Ширвиндт
Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press
Александр Ширвиндт
Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости
Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы»
Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости
Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы»
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью»
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Александр Ширвиндт
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Александр Ширвиндт
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
Последний раз Ширвиндт появился на публике в сентябре 2023 года на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист тяжело передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем.
Кто из друзей Пугачевой умер после ее отъезда из РФ
Певец Борис Моисеев, модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, а также художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин оказались в числе друзей Пугачевой, которые скончались после ее отъезда из России. Лично простилась артистка только с одним из них.
В мае 2023 года Пугачева посетила церемонию прощания на Троекуровском кладбище, где хоронили Юдашкина. Он умер в возрасте 59 лет из-за желудочного кровотечения на фоне лечения рака почки. Тогда Пугачева приехала на черном Rolls-Royce к дверям заднего входа траурного зала. Во время похорон к певице подошел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и поцеловал ей руку.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Лада Сизоненко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Лада Сизоненко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт моды Эвелина Хромченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт моды Эвелина Хромченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Владимир Винокур
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юморист Владимир Винокур
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллекционер Лариса Леонтьефф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллекционер Лариса Леонтьефф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка Клара Новикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка Клара Новикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Сергей Зверев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Сергей Зверев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Олег Газманов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Олег Газманов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Александр Розенбаум
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкант Александр Розенбаум
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Машков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владимир Машков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художник Никас Сафронов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Марк Тишман
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Марк Тишман
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наташа Королева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец и композитор Аркадий Укупник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец и композитор Аркадий Укупник
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Полина Богомолова/ТАСС
Певица Алла Пугачева
Фото: Полина Богомолова/ТАСС
Певица Алла Пугачева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккеист Владислав Третьяк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккеист Владислав Третьяк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс)
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Алла Пугачева на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Алла Пугачева на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище
Пугачева не прибыла лично проститься с Соломиным, однако прислала на похороны венок. Певица попросила своих помощников заказать дорогую композицию из белых роз и лилий, которую дополняла лента с надписью: «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».
Примадонна не посетила похороны Моисеева, несмотря на близкую дружбу с артистом. Известно, что она могла оказать финансовую поддержку в организации похорон Моисеева, но сама проводить его в последний путь не пришла.
«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — написала Пугачева в личном блоге.
С Зайцевым артистка проститься не пришла. При этом известно, что она вернулась в Россию за день до похорон модельера. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предполагал, что Пугачева приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь Зайцева и Юдашкина, с которыми работала и дружила долгие годы. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могли быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.