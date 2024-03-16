Пугачева простилась с Ширвиндтом: кто из ее друзей умер после отъезда из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портрет актера, бывшего президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в день сбора труппы в память о нем в здании Театра сатиры

Певица Алла Пугачева почтила память народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Какой пост опубликовала Примадонна, как она прощалась с покойными друзьями после отъезда из России?

Как Пугачева простилась с Ширвиндтом

О кончине Ширвиндта стало известно 15 марта. На следующий день Пугачева почтила память артиста, оставив соответствующий пост на своей странице в социальной сети.

Певица опубликовала черно-белый снимок Ширвиндта. Примадонна не стала никак подписывать фото, а лишь поставила эмодзи — аплодисменты и молитвы. В комментариях соболезнования родным артиста выразили и поклонники Пугачевой.

Неизвестно, планирует ли певица посетить прощание с Ширвиндтом, которое, возможно, состоится 18 марта. Никаких заявлений по этому поводу Пугачева не делала.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Алла Пугачева

Что известно о смерти Ширвиндта

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре сатиры, отметил Газаров.

«Прощание однозначно пройдет в театре, дата определится позднее, скорее всего, в понедельник. Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище», — сообщил он.

В связи со смертью артиста соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сообщил Песков.

Летом 2022 года врачи диагностировали у Ширвиндта стенокардию, писал Mash. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

Последний раз Ширвиндт появился на публике в сентябре 2023 года на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист тяжело передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем.

Кто из друзей Пугачевой умер после ее отъезда из РФ

Певец Борис Моисеев, модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, а также художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин оказались в числе друзей Пугачевой, которые скончались после ее отъезда из России. Лично простилась артистка только с одним из них.

В мае 2023 года Пугачева посетила церемонию прощания на Троекуровском кладбище, где хоронили Юдашкина. Он умер в возрасте 59 лет из-за желудочного кровотечения на фоне лечения рака почки. Тогда Пугачева приехала на черном Rolls-Royce к дверям заднего входа траурного зала. Во время похорон к певице подошел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и поцеловал ей руку.

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Пугачева не прибыла лично проститься с Соломиным, однако прислала на похороны венок. Певица попросила своих помощников заказать дорогую композицию из белых роз и лилий, которую дополняла лента с надписью: «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой».

Примадонна не посетила похороны Моисеева, несмотря на близкую дружбу с артистом. Известно, что она могла оказать финансовую поддержку в организации похорон Моисеева, но сама проводить его в последний путь не пришла.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — написала Пугачева в личном блоге.

С Зайцевым артистка проститься не пришла. При этом известно, что она вернулась в Россию за день до похорон модельера. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предполагал, что Пугачева приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь Зайцева и Юдашкина, с которыми работала и дружила долгие годы. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могли быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

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