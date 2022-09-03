Пугачева простилась с Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева приехала на прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором видно, как Примадонна возложила цветы к гробу на траурной церемонии в Доме союзов.

Ранее с Горбачевым простился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования семье первого президента СССР. Церемония прощания с Горбачевым проходит в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. На церемонии собрались родственники Горбачева, его внучки.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего лидера СССР из-за плотного рабочего графика. Глава РФ простился с Горбачевым 1 сентября — он возложил цветы на гроб политика в ЦКБ.

30 августа стало известно, что Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни. Близкие сообщили, что здоровье политика серьезно ухудшилось после смерти супруги.